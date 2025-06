Salernitana-Sampdoria, Evani: "Servirà isolarci, dobbiamo gestire la pressione" L'allenatore: "Arechi ambiente caldo, dobbiamo non cadere in provocazioni"

Alberico Evani ha presentato Salernitana-Sampdoria in conferenza stampa. Prima di partire per Cava de’ Tirreni, la squadra ha svolto la rifinitura a Roma, nel centro sportivo di Trigoria: “La squadra sta bene, abbiamo recuperato le energie dopo il grande dispendio di domenica scorsa. Sappiamo di andare a giocare in un ambiente caldo: anche loro hanno un pubblico molto acceso che da energia alla loro squadra. Il caldo influirà, ma come ho detto anche prima dell'andata, sarà importantissimo gestire pressione, energie, non cadere in provocazioni e rimanere concentrati quando abbiamo palla noi e quando non la abbiamo. Proveremo ad isolarci. La vita a volte ti restituisce qualcosa e a noi ha restituito questa occasione. La prima l’abbiamo sfruttata bene, ora dobbiamo dare tutto. Abbiamo avuto due giorni in più visto lo spostamento della gara per recuperare ed essere più pronti e dentro la partita".

“Coda non è centravanti da contropiede”

Il tecnico è entrato poi nel dettaglio delle scelte. In porta ci sarà Ghidotti: “E' sempre stato un portiere molto valido, ha personalità e struttura, lo vedo tranquillo e sereno, sicuramente ci darà una grossa mano anche lui. Dispiace per Cragno, ci sarà vicino da casa”. Poi su Coda: "Non è un giocatore da contropiede quindi la squadra deve mantenere un baricentro alto. Dobbiamo sfruttarlo per le sue caratteristiche". Il discorso si sposta anche sull’assenza di Niang: "Non è il momento di parlare di lui, abbiamo altri pensieri. E’ un ragazzo che dopo Castellammare ha accusato problemi e non più stato nel gruppo".