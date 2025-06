Salernitana, carica Ribery: "Lottate con tutti voi stessi" Il francese lancia un messaggio sui social

“Credete in voi stessi, date tutto e lasciate il cuore in campo! La vostra passione e determinazione saranno la chiave per la vittoria! Forza Salernitana”. Un bel messaggio di Franck Ribery campeggia sui canali social del calciatore francese. Ulteriore carica in vista della sfida con la Sampdoria.