Salernitana-Sampdoria, le probabili formazioni: Marino rivoluziona l'attacco Il tecnico granata sorprende e cambia due pedine dell'assetto offensivo

Il giorno dei giorni. Non c’è domani. Conta oggi, ruota tutto intorno al verdetto dell’Arechi. Nessun margine di errore. La Salernitana vuole l’impresa. Alle ore 20:30, in un Arechi da ventimila spettatori, la Bersagliera affronta il secondo round del playout con la Sampdoria con l’assillo di dover vincere con due gol di scarto per rimediare al ko pesante di Marassi e per cancellare lo spettro della retrocessione in serie C. Un secondo tempo di una sfida incendiata dalle polemiche, avvelenata dalle scelte della politica del calcio che hanno scaricato mentalmente la Bersagliera e dilaniato l’ambiente. Ora però c’è la possibilità di poter rovesciare un destino che appare segnato. Passa tutto dal campo, l’unico giudice in un’estate infuocata a suon di penalizzazioni, ricorsi e carte bollate.

Le scelte di Marino

La Salernitana cambierà pelle rispetto a Marassi. Si ripartirà dal 3-4-2-1 ma con novità soprattutto nel pacchetto offensivo. Cerri ruberà la maglia da titolare a Simy, Verde scipperà la maglia da titolare a Caligara. Il napoletano agirà alle spalle di con Tongya con il compito di accendere il gioco. In mediana si ripartirà da Hrustic e Amatucci, con Corazza e Ghiglione confermati sulle fasce. In difesa, servirà anche l’esperienza di Bronn: il tunisino avrà la meglio su Ruggeri nonostante l’assenza di ritmo partita. A guidare il pacchetto arretrato Ferrari e Lochoshvili a protezione di Christensen.

Le scelte di Evani

Due novità nella Sampdoria: l’infortunio del portiere Cragno obbligherà a rilanciare Ghidotti. In difesa stringerà i denti Alex Ferrari, con Veroli e Riccio ai suoi lati. Sulle corsie ci saranno Depaoli e Ioannou. In mezzo al campo il terzetto composto da Meulensteen, Yepes e Vieira. Davanti ancora il tandem Coda e Sibilli, con Abiuso e Oudin unici cambi a disposizione alla luce dell’esclusione di Niang e della squalifica di Borini.

SALERNITANA-SAMPDORIA, LE PROBABILI FORMAZIONI:

SALERNITANA (3-4-2-1): Christensen; Bronn, G.Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Amatucci, Hrustic, Corazza; Verde, Tongya; Cerri.

SAMPDORIA (3-5-2): Ghidotti; Veroli, A. Ferrari, Riccio; Depaoli, Meulentsteen, Yepes, Vieira, Ioannou; Coda, Sibilli.