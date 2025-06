FOTO - Salernitana-Sampdoria, la situazione all'esterno dell'Arechi Importante dispiegamento di forze dell'ordine

Il bus granata arriva tra applausi e incitamento. La domenica bestiale della Salernitana è iniziata già dal mattino. Un'attesa mista ad ansia per il playout con la Sampdoria che vale la salvezza. Alla Bersagliera servirà un'impresa: vincere con due gol di scarto per rimontare il pesante 0-2 incassato appena sette giorni fa a Marassi.

Il Principe degli Stadi non sarà sold-out ma il muro delle 20mila unità è stato sfondato in mattinata. Centinaia di tifosi hanno anche approfittato dei botteghini aperti all'Arechi per acquistare il proprio tagliando last-minute. Importante il dispiegamento di forze dell'ordine per gestire anche l'ordine pubblico. Nessun problema per l'arrivo a singhiozzo dei 1500 tifosi della Sampdoria, molti già radunati nei pressi della Curva Nord.