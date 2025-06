Salernitana-Sampdoria, l'arrivo della squadra: "Ci devi credere" L'entusiasmo del tifo per gli ultimi novanta minuti

Salernitana-Sampdoria vale una stagione. In questi minuti è arrivato il pullman della squadra tra due ali di tifosi. Superata quota 20mila spettatori, con il gruppo accolto tra applausi e incitamenti. "Dobbiamo crederci, tirate fuori l'orgoglio: vogliamo la salvezza", i cori al pullman, con il team manager Salvatore Avallone come sempre in prima fila. Anche la Curva Sud Siberiano già gremita ha caricato la squadra. La grande attesa: Salerno si stringe alla Bersagliera.