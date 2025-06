Salernitana, sarà ripartenza in esilio: rischio maxi-squalifica dell’Arechi Il Giudice Sportivo userà mano pesantissima: per il club granata sarà strada in salita

Il Giudice Sportivo scioglierà a breve le riserve. I raptus di follia che hanno rapito l’Arechi ora avranno conseguenze pesantissime anche per la prossima stagione. La Lega B ufficializzerà lo 0-3 a tavolino dopo la sospensione della sfida nel cuore del secondo tempo. Anche il terzo tentativo, voluto da Doveri, dopo circa 15’ di standby negli spogliatoi, non è andato a buon fine e ha convinto tutti a chiudere anzitempo la sfida in un ambiente incandescente.

Sia il direttore di gara che i procuratori federali hanno inviato il proprio rapporto. Il lancio ripetuto di sediolini in campo, i tentativi di invasione di campo, gli agenti in tenuta anti-sommossa e l’esplosione ripetuta di petardi e ordigni costerà carissimo: si va verso una maxi-squalifica dell’Arechi, con la Salernitana che inizierà il prossimo campionato di serie C in campo neutro, senza la possibilità di poter avere i tifosi al proprio fianco.