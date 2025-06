Salernitana, si riparte: oggi l’iscrizione alla C. Primi nomi per ds e tecnico Il club ora vara la rivoluzione

La Salernitana prova a voltare pagina. Mentre Danilo Iervolino ribadisce la volontà di continuare a battagliare legalmente per provare a riprendersi la serie B, il club granata è già al lavoro per il nuovo corso. Il patron ha ribadito la sua volontà di voler ripartire e cercare di dare il via ad un progetto di rilancio fondamentale per il presente e per il futuro del club. Il club formalizzerà l’iscrizione alla serie C: ieri è arrivato anche il via libera alla fideiussione da 350mila euro. Ora serve tutto l’incartamento da completare entro il 26 giugno.

Le prime idee

Di sicuro, ci sarà il divorzio da Pasquale Marino e Marco Valentini. Entrambi, in scadenza il prossimo 30 giugno, non verranno riconfermati. Ieri l’ad Milan, dopo un primo contatto con Iervolino, ha dato il via al casting. Daniele Faggiano è il primo nome sondato. Piace anche Fabio Lupo, già contattato nelle scorse settimane dal club. Sul tavolo anche i nomi di Rocco Maiorino e Giancarlo Romairone, già idee del club nello scorso gennaio. Si lavora anche per la panchina: Attilio Tesser una delle idee, con Giovanni Martusciello che resta nome appetibile anche perché sotto contratto.