Salernitana, sfuma Faggiano? Il dirigente vicino al Cosenza L'ex dirigente del Catania interessa ai granata che ora valutano altre opzioni

Daniele Faggiano era stato uno dei nomi in orbita Salernitana per la possibile ripartenza dalla serie C. Il dirigente, dopo aver salutato il Catania, era stato cercato dalla società granata come erede di Marco Valentini dopo la retrocessione che porterà il club campano a separarsi dall’uomo mercato e da Pasquale Marino. Nelle ultime ore però, Faggiano si sarebbe avvicinato al Cosenza. Anzi, per i lupi, si sarebbe anche già mosso per l’individuazione dell’allenatore: Pierpaolo Bisoli è in pole per i calabresi, avversari nel prossimo girone di serie C.

Per la Salernitana ora si ragiona su quelle che sono le opportunità. Piacciono due profili come Fabio Lupo, ex Juve Stabia e Palermo, così come Renzo Castagnini. Si cercano però anche le opzioni per la panchina: piace Attilio Tesser, vicinissimo alla Juve Stabia prima della virata su Ignazio Abate. Sotto contratto c’è sempre Giovanni Martusciello, rimasto ancora in granata dopo la possibilità di far parte dello staff di Chivu all’Inter.