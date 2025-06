Salernitana, accelerata per il ds: Daniele Faggiano è molto vicino La fumata bianca potrebbe arrivare nel giro di 24 ore

Sembrava molto vicino al Cosenza (l'operazione era vincolata al cambio di proprietà) ma la chiamata della Salernitana potrebbe aver fatto saltare il banco. Daniele Faggiano è il candidato principale a ricoprire il ruolo di direttore sportivo del club granata. I contatti tra le parti sono costanti ed il dialogo, secondo quanto appreso, è stato molto proficuo. Il dirigente leccese ha messo la Salernitana in cima alle sue preferenze e, dopo l'esperienza di Catania, è pronto a ripartire da una piazza calda e desiderosa di rimettersi in gioco. Salvo sorprese, la fumata bianca potrebbe arrivare nelle prossime 24 ore. Il profilo di Faggiano consentirebbe alla Salernitana di mettersi subito a lavoro per programmare la serie C, lasciando tuttavia aperto uno spiraglio anche ad eventuali - e al momento improbabili - colpi di scena sul fronte della battaglia legale prannunciata dal club. L'alternativa principale al direttore sportivo salentino è Fabio Lupo, mentre non ci sarebbero stati contatti con Elio Di Toro, ancora legato da due anni di contratto all'Audace Cerignola.