Salernitana, Faggiano c’è. Il Catania blinda Toscano e Inglese Gli etnei chiudono la porta per il tecnico e per la punta

Daniele Faggiano è promesso sposo della Salernitana. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la firma sul contratto biennale con opzione per un terzo anno che Danilo Iervolino e Maurizio Milan hanno promesso all’ex dirigente del Catania. Sarà dunque il pugliese l’uomo incaricato a dover rilanciare il progetto granata, mettersi alle spalle il dolore della retrocessione in serie C e allestire una squadra in grado di saper determinare sin da subito, recitando il ruolo da protagonista.

La curiosità ora è nella scelta dell’allenatore. Faggiano aveva pensato a Mimmo Toscano, con il quale ha condiviso l’esperienza infelice però di Catania per il mancato raggiungimento del sogno serie B. Oggi però, in conferenza stampa, gli etnei hanno spento ogni voce. “Costruiremo una squadra a immagine e somiglianza di Mimmo Toscano”, le parole del dg Zarbano.

Uno dei nomi più chiacchierati per l’attacco anche quello di Roberto Inglese. Il futuro dell’ex Napoli però sarà anche in Sicilia: “Con Roberto ci siamo sentiti più volte. Lui ha manifestato la volontà di proseguire l’avventura in Rossazzurro. Lui è in vacanza, ma la sensazione mia è positiva. Il suo gradimento c’è”.