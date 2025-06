Salernitana, Faggiano attende la firma. E per l’allenatore è sprint Ufficialità nell'aria. Il ds pensa a due nomi per la panchina

Daniele Faggiano è pronto a rompere gli indugi. Dopo un venerdì interlocutorio, con l’attesa per l’incontro determinante per mettere nero su bianco l’accordo con la Salernitana, oggi è attesa la firma del dirigente pugliese. Sarà Faggiano l’uomo mercato della Bersagliera, la figura di esperienza e soprattutto conoscenza della categoria che avrà il compito di rivoltare come un calzino la rosa, ricostruirla praticamente da zero. Si ragiona invece su chi potrà essere il compagno di viaggio del siciliano: Carlo Pace è un suo uomo così come il team manager Giuseppe Matarazzo. Il club però s’interroga sui contratti in scadenza il prossimo 30 giugno di Massimiliano Dibrogni e Salvatore Avallone. Si aprirebbero le porte ad una rivoluzione. Si valuta.

Sprint allenatore

Solo dopo la firma, Faggiano approfondirà il tema allenatore. Informalmente qualche contatto c’è stato già nei giorni scorsi ma ora la testa è proiettata sulla chiusura dell’accordo. La Salernitana ha in questo momento Bertotto e Raffaele come nomi un passo avanti rispetto alla concorrenza. Il primo ha salutato il Giugliano e strizza l’occhio alla destinazione granata. Il secondo ha rimandato il meeting con il Cerignola: aspetta una conferma da Salerno, impossibile da rifiutare per blasone. Fari anche su Di Donato e su Modesto, quest’ultimo pronto a dire addio all’Atalanta Under 23. E poi ci sono i nomi di esperienza: Tesser era stato sondato dal club ad inizio settimana, Iachini è un’idea ambiziosa mentre Faggiano aveva bloccato Bisoli per il Cosenza. Poi è arrivata la Salernitana.