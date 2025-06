Salernitana, Coda: "Non volevo affrontare i granata. Accolto male all'Arechi" L'attaccante a "La Gazzetta dello Sport": "Mi ha fatto male ma il clima era incattivito"

Un gol per mandare al tappeto la sua ex Salernitana. Il senso del bomber in Massimo Coda batte forte. Domenica scorsa, al primo pallone utile, la sua stoccata al volo ha bucato Christensen, spento l’Arechi e soprattutto fatto crollare le chance di rimonta della Bersagliera. Per l’attaccante la gioia per la salvezza ma anche l’amarezza per aver mandato in serie C la squadra che lo aveva accolto per due stagioni dal 2015 al 2017. “Lo dicevo da tempo, speravo di non dovermela giocare con loro. È stato brutto, ma sono un professionista e devo solo pensare alla maglia che indosso. Mi è dispiaciuto nel playout essere stato accolto male, a differenza del passato, ma capisco, visto che tutto il clima era incattivito”.

Poi sulla stagione: “Ci siamo resi conto tardi in quale guaio ci stavamo mettendo. Eravamo morti, poi grazie a Cellino è arrivata questa chance e non potevamo sprecarla: è scoccata la scintilla, i tifosi quando ci hanno fatto levare le maglie ci hanno dato una mazzata, ma abbiamo trovato la forza giusta per affrontare e vincere il playout”. Ora nel mirino c'è il record di Schowch: "Basta un gol per essere primo da solo ,ma visto che posso migliorare il record devo farlo bene: voglio arrivare a 150".