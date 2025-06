Salernitana, inizia l’era Faggiano: sprint per l’allenatore Il ds muove i primi passi da dirigente granata. Occhi su Cerignola per la panchina

Daniele Faggiano firmerà questa mattina il contratto che lo legherà alla Salernitana per le prossime due stagioni. L’ufficialità è attesa in mattinata, quando romperà anche il silenzio che ha accompagnato società e direttore sportivo in questi caldi giorni di attesa. Accordo biennale, con possibilità di permanenza in caso di promozione in serie B, obiettivo che per la Salernitana è considerato calcisticamente vitale. Sfida difficile ma ambiziosa per il dirigente pugliese che, dopo aver sistemato alcuni dettagli, ora è pronto a scendere in campo. Si sfoglia la margherita sulla lista dei suoi collaboratori: Faggiano vorrebbe con sé il segretario Carlo Pace e il team manager Giuseppe Matarazzo. Rischierebbero così di uscire fuori dai piani societari Massimiliano Dibrogni e Salvatore Avallone.

Raffaele in pole per la panchina

Intanto tra le prime mosse di Faggiano ci sarà la scelta dell’allenatore: la Salernitana ha deciso di puntare con forza su Giuseppe Raffaele, tecnico dell’Audace Cerignola vicinissimo al raggiungimento del sogno serie B nella scorsa stagione prima della rimonta dell’Avellino. Quest’oggi l’allenatore incontrerà la dirigenza pugliese per discutere del programma e delle strategie per l’annata che verrà. E’ atteso un passo importante da Raffaele che, dinanzi al blasone e all’occasione Salernitana, chiederà di poter cambiare aria e accettare l’offerta dei campani. Sullo sfondo restano le piste Tesser e Bertotto.