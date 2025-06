Salernitana, operazione nostalgia: tanti ex si propongono in C Faggiano può contare anche sul fattore motivazionale

La delusione per la retrocessione in serie C da mitigare con la volontà forte di riprendersi al più presto la cadetteria. Sistemata la casella del direttore sportivo con la nomina nell’aria di Daniele Faggiano e in attesa di riempire anche quella dell’allenatore, per la Salernitana ora c’è l’obbligo di costruire una rosa che è svuotata contrattualmente e si appresterà anche a salutare quasi tutti gli elementi al momento legati con il club granata. Una condizione di rivoluzione che spinge in tanti però anche a fare l’occhiolino ad un possibile ritorno in granata.

In difesa, ad esempio, Bogdan non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare a vestire la maglia granata. Dopo l’esperienza in Croazia aspetta una chiamata in Italia. Faggiano non ha mai nascosto il suo interesse per Tiago Casasola, alle prese con il momento non facile della Ternana. L’argentino tornerebbe volentieri. Fari anche sull'ex capitano Di Tacchio. Il mediano saluterà Catania dopo aver lavorato alle dipendenze di Faggiano: ha superato un infortunio grave nella prima parte di stagione ma vuole ripartire. Sempre dagli etnei fari su Cicerelli: l’esterno rientrerà in Sicilia ma è oggetto del desiderio di tanti club. Una chiamata della Salernitana potrebbe far saltare il banco.