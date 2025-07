Salernitana, rivoluzione societaria: Avallone e Dibrogni al passo d'addio I due dirigenti assenti alla conferenza stampa di Daniele Faggiano. Contratti scaduti e attesa

Un’assenza rumorosa. Il nuovo corso della Salernitana potrebbe ripartire senza due pilastri del club granata. Alla conferenza stampa di presentazione di Daniele Faggiano non è passata inosservata la mancata presenza di Salvatore Avallone e Massimiliano Dibrogni. Per il team manager e per il segretario, entrambi con contratto scaduto ieri, si fa largo l’ipotesi di un addio. “Dovendo lavorare su queste due figure con il direttore sportivo, ne parleremo con lui nelle prossime ore”. Faggiano lavora per riavere al suo fianco il team di lavoro che lo ha supportato, ovvero Giuseppe Matarazzo (team manager), con Faggiano già a Catania, e Carlo Pace, compagno di viaggio ai tempi di Siena e Trapani come segretario.

Si chiuderebbe così un cerchio. Avallone sin dal 2014 è sempre stato a bordocampo nel ruolo di team manager del club granata. Dibrogni invece fu ingaggiato nel 2019 dopo l’addio con De Rose. Per entrambi dunque sono giorni cruciali ma il destino appare segnato.