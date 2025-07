Salernitana, Raffaele è virtualmente granata: attesa la firma Il tecnico risolverà con il Cerignola e si legherà ai granata

“Serve prima chiudere le trattative e poi annunciarle”. Giuseppe Raffaele si alza sui pedali e piazza lo sprint vincente per assicurarsi la panchina della Salernitana. Nemmeno poche ore dopo dal “voglio gente convinta e motivata, che mi dica sì al primo colpo” di Daniele Faggiano, l’allenatore siciliano lancia un segnale ancora più forte. Nella serata di ieri ha incontrato la dirigenza dell’Audace Cerignola, fresco di eliminazione ai playoff di serie C dopo una cavalcata incredibile nel girone C, battuta solo dall’Avellino. Raffaele ha detto grazie per l’annata ma ha trovato l’accordo per la chiusura anticipata del contratto che avrebbe dovuto ricollocarlo sulla panchina dei pugliesi per un’altra stagione. Superata la concorrenza di Bertotto, Tesser e Di Donato.

“A breve si conoscerà la mia situazione”, le parole sibilline annunciate dopo l’incontro con la dirigenza gialloblu. La Salernitana lo ha praticamente in pugno, reputa l’allenatore l’uomo in grado di poter riportare in alto la Bersagliera, profilo valido non solo per la C ma anche se dalla giustizia dovesse arrivare un clamoroso ripescaggio in serie B. Nelle prossime ore è atteso in città. Salerno lo aspetta.