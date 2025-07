Salernitana, Raffaele pronto alla firma: si attende l’annuncio Incontro in corso con il ds Faggiano

La Salernitana vara il nuovo corso. In queste ore è arrivato il sì definitivo di Giuseppe Raffaele. Il tecnico siciliano ha definitivamente chiuso il suo legame con l’Audace Cerignola ed è pronto a sottoscrivere il contratto che lo legherà alla Salernitana. L’allenatore è arrivato in città e nelle prossime ore è atteso anche l’annuncio. Dalla società filtra grande ottimismo, alla luce anche del lungo summit in corso con il ds Faggiano in cui si è parlato anche dei primi rinforzi e di una rosa da allestire subito in vista della partenza del prossimo 14 luglio per Cascia. La Salernitana riparte da un nuovo asset.