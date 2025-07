FOTO - Salernitana, gli ultras parlano chiaro: "Investimenti o andate via" Il messaggio esposto nei pressi dell'Arechi

“Promesse Non Mantenute Progetto Fallimentare… Pretendiamo Rispetto e Investimenti o da Salerno ve ne Dovete Andare“. La Curva Sud Siberiano della Salernitana alza la voce. Smaltita la delusione per la retrocessione in serie C nella notte da incubo dell’Arechi, il cuore pulsante del tifo granata alza la voce e indirizza un messaggio fortissimo a Danilo Iervolino. La doppia retrocessione resta un momento da film horror nella storia recente del club. Per questo motivo, per i tifosi, ora è il momento di lanciare un segnale. A Iervolino il compito di provare ad allestire una squadra in grado di poter riportare la Bersagliera in cadetteria.