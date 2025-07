UFFICIALE - Salernitana, ecco Puma come nuovo sponsor tecnico "Unione di valori, visione e passione per il calcio"

Con una nota ufficiale, Puma e Salernitana ufficializzano la firma di una partnership pluriennale che vedrà il Global Sports Brand diventare il nuovo Official Technical Partner delle squadre maschili, femminili e giovanili del club a partire dalla stagione calcistica 2025/26. PUMA accompagnerà la Salernitana in tutte le competizioni ufficiali, offrendo collezioni performance e lifestyle pensate per esaltare le performance degli atleti e rappresentare al meglio l’identità del club. La partnership tra PUMA e U.S. Salernitana 1919 rappresenta dunque un’unione di valori, visione e passione per il calcio, pronta a scrivere insieme un nuovo capitolo ricco di sfide e importanti obiettivi da raggiungere.

Esteve Planas Rife, Managing Director di PUMA Southern Europe, ha dichiarato: “Siamo davvero felici di iniziare questa partnership con una squadra dalla lunga tradizione e dal forte legame con il territorio come l’U.S. Salernitana 1919. Il nostro obiettivo principale sarà quello di supportare tutti i team con prodotti innovativi e performance-driven, contribuendo alla crescita del club”.

“Siamo orgogliosi di legare il nostro nome a quello di un brand internazionale così prestigioso come PUMA, che da questa stagione firmerà l’abbigliamento sportivo di prima squadra, settore giovanile e quello femminile. Come ho già avuto modo di sottolineare, la voglia di riscatto e di riportare la Salernitana dove merita passa per una nuova visione di club ed un rinnovamento a tutti i livelli: questo è un altro degli importanti step che abbiamo programmato insieme al dottor Danilo Iervolino. Ringrazio in particolare Esteve Planas Rife e Sergio Muffolini di PUMA per questa opportunità, siamo convinti che questa partnership darà importante linfa alla società e a tutto l’ambiente per ripartire con grande energia”, ha commentato l’amministratore delegato granata, Maurizio Milan.