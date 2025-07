Salernitana, il saluto di Valentini: "Esperienza unica, città merita giustizia" Il ds mastica ancora amaro: "Spero che si arriverà un giorno alla verità"

La rivoluzione legata alla retrocessione in serie C cambia il volto della Salernitana. Il club granata riparte da Daniele Faggiano e saluta Marco Valentini. Il contratto scaduto il 30 giugno scorso non è stato rinnovato, con il declassamento che ha spinto la società a rimangiarsi la parola data per dare continuità il progetto in caso di salvezza in serie B. In Valentini tantissima la delusione per come è terminato il playout, con l’amarezza per le scelte arbitrali. Sui suoi canali social, il direttore ha salutato la piazza granata: “Il tempo e la magistratura (spero) porteranno verità e giustizia ad una città, ad una società e a tutti i professionisti vittime di questa enorme ingiustizia… è stata breve ma intensa… arrivederci Salerno“.