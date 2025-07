FOTO e VIDEO. Salernitana, Raffaele firma e carica: "Riporteremo l’entusiasmo" Inizia la nuova avventura per l’allenatore siciliano

Giuseppe Raffaele è ufficialmente il nuovo allenatore della Salernitana. Il tecnico siciliano nel primo pomeriggio ha fatto tappa in sede per firmare il contratto biennale con il club granata. Sorridente e determinato, Raffaele ha sposato con convinzione il progetto di rilancio immaginato dalla Salernitana e dal ds Daniele Faggiano, già al lavoro per costruire la rosa che a metà luglio inizierà la preparazione nel ritiro di Cascia. "Un saluto a tutto l'ambiente, faremo il massimo per riportare l'entusiasmo in questa piazza", ha assicurato l'allenatore della Salernitana che sarà presentato nelle prossime ore.