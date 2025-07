UFFICIALE - Salernitana, Raffaele è il nuovo tecnico: accordo di due anni L'allenatore si lega fino al 2027

Con un comunicato ufficiale, la Salernitana comunica di aver raggiunto un accordo con Giuseppe Raffaele e di avergli affidato la guida tecnica della prima squadra. Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Domani mattina l’allenatore verrà presentato alla stampa.

Dopo gli esordi nella sua Sicilia (Orlandina, Akragas ed Igea Virtus, tra le altre), mister Raffaele si è affacciato al girone C della Serie C nella stagione 2018/19 alla guida del Potenza ottenendo subito risultati soddisfacenti: tre intense stagioni in Lucania per lui, altrettante qualificazioni ai playoff. Raffaele ha allenato in terza serie anche Catania, Viterbese e Audace Cerignola, con cui ha conquistato l’anno scorso un brillante secondo posto in regular season; l’avventura dei pugliesi ai playoff è poi terminata in semifinale contro il Pescara.