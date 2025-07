Salernitana, "arrivano le sorprese": Faggiano prepara quattro colpi Granata subito sull'acceleratore: nel vivo diverse soluzioni per l'attacco

“Arriveranno le sorprese. Ora non posso dire nulla perché stiamo trattando. State tranquilli, c’è la fila alla porta della Salernitana”. Le parole di Daniele Faggiano fanno rumore e lasciano campo ad una Salernitana pronta ad essere protagonista sul mercato. Il direttore sportivo è pronto a rafforzare tutti i reparti del campo. Si guarda con insistenza all’attacco. In città è arrivato questa mattina Franco Ferrari, italo-argentino svincolatosi dal Vicenza. Visite mediche e poi la scelta, la società vuole ragionare attentamente sulle condizioni dell’attaccante prima di ufficializzare l’accordo. E poi c’è la pista Roberto Inglese: il bomber del Catania è richiestissimo in B e in C. Faggiano però ha la parola del calciatore che vorrebbe ripartire dal ds che ha puntato su di lui in Sicilia.

Due grandi ex sull’uscio

Serve esperienza e sostanza, qualità che hanno in dote Francesco Di Tacchio e Tiago Casasola. Il centrocampista è sotto contratto con il Catania ma è pronto a ritornare in granata. L’esterno argentino ha dato la sua disponibilità a rivestire la maglia della Salernitana. La Ternana vorrebbe un incentivo all’esodo ma si va verso il via libera. La Salernitana accelera, primi colpi in arrivo.