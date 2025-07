Salernitana, Raffaele: "Che opportunità! Qui per vincere e prendermi la B" Il neo-tecnico: "Squadra aggressiva e col sorriso, questa è una chance per tutti!"

Giuseppe Raffaele si è presentato come nuovo allenatore della Salernitana: “Sono due giorni che sono qui e ho percepito riscatto. Ieri ho sentito il patron Iervolino e ho toccato con mano l’amarezza dell’ultima annata. Dobbiamo tramutare questi due anni in rabbia e riscatto per fare un’annata che sappia creare empatia tra tutti i fattori. Ora serve ricreare entusiasmo in una città dove si è rimasti attoniti per la retrocessione. Ora serve dare forza nuova, essere propulsori di un’energia nuova. Ora voglio dimostrare la stima e la fiducia sul campo, compiere quel passettino che ho sfiorato lo scorso anno. Due anni hanno lasciato questa situazione ma le società forti sanno ripartire. Questa piazza merita molto di più. Ora serve lavorare bene, che si possano creare al più presto affinità e questo porta a far nascere tutto da solo. Essere in una piazza che abbia pressioni da risultato è importante ma ci saranno calciatori che arriveranno e sapranno essere in grado di resistere a tutto ciò. Ci sono squadre allestite per vincere e ora riproveremo anche noi”.

"I miei principi in campo"

Cosa aspettarsi da Raffaele? "Giocherò con quelli che sono i miei principi. Ho sempre lottato per avere delle chance ma so che servirà dare il massimo, farlo con il sorriso perché anche il divertimento è un fattore importante. Servirà essere concreti ma anche la brillantezza di cercare il gol. Poi ci vanno tante cose in quel contenitore: l’attenzione in settimana, la concentrazione, la volontà di lavorare bene, creare affinità con l’ambiente, avere il sorriso di trovare soluzioni. Salerno per me è un’opportunità. Per questo voglio una squadra che mi rispecchi che sappia essere aggressiva, che sappia attaccare, dominare le partite. Il direttore sta lavorando per la struttura della squadra e io spero di poter lavorare sin da subito con un gruppo motivato. Ho voglia di creare i presupposti per fare bene".

"Salerno in C e come la Juve in A"

Vincere non sarà facile. "Ci sono squadre che ha speso tantissimo e che non è riuscita a salire. Ora serve mettere le basi, cercare di dare il massimo con intensità, con dedizione, con voglia, per sporcarci. La Salernitana in serie C è come la Juventus in serie A. Qui poi c’è il direttore Faggiano e mi sono subito fidato di lui. Siamo pronti a cominciare. Mercato? Vogliamo un esterno offensivi, difensori veloci, centrocampisti dinamici. Poi siamo in C e qualche pecca ci sarà. Però stiamo lavorando, anzi il direttore mi ha fatto già felice ieri sera. Se parliamo di caratteristiche ci confrontiamo, poi lascio il pallone al direttore”.