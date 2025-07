Salernitana, si chiude la dinastia Fusco: saluta anche il baby Gerardo Niente rinnovo per papà Luca, saluta anche la baby punta: "Volevo un finale diverso"

La Salernitana fa calare il sipario sulla dinastia Fusco. Si chiude una delle più belle storie d'identità salernitana. Dopo il mancato rinnovo per papà Luca sulla panchina della Primavera, sui social è arrivato anche il commiato di Gerardo Fusco, giovane punta della Primavera e più volte aggregata alla prima squadra. Dalla gioia per l'esordio in serie A lo scorso anno con il Verona all'epilogo amaro. "Per ogni inizio arriva sempre la fine - scrive il giovane attaccante -. Sono entrato che ero poco più che un bambino nel 2019 ed oggi dopo 6 stagioni si chiude il mio percorso con la Salernitana. Ringrazio le società che si sono susseguite in questi anni, tutti i mister che mi hanno aiutato in questo percorso di crescita e tutti i miei compagni di squadra con cui ho condiviso sconfitte, delusioni ma anche gioie e forti emozioni che penso si possano racchiudere in questo video.

Avrei immaginato un finale diverso, ma nel calcio, come nella vita, non tutto va come ci si aspetta. Ci sono scelte che vanno accettate, consapevole che si apriranno nuovi ed entusiasmanti scenari per quello che è un sogno che spero di realizzare. Io come sempre ce la metterò tutta. Grazie Salerno".