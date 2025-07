Salernitana, quattro colpi sull’uscio. Rebus Liguori In attesa di sciogliere la decisione sull'attaccante, Faggiano continua a rinforzare la rosa

La contestazione degli ultras mette in standby il possibile terzo colpo della Salernitana per il reparto offensivo. Il dissenso del tifo sul possibile arrivo di Michael Liguori per questioni extracalcistiche, attaccante svincolatosi lo scorso 30 giugno dal Padova, rischia di raffreddare una soluzione di grande impatto sulla categoria messa in piedi dal direttore sportivo Faggiano. La Salernitana avrebbe chiuso l’affare ad inizio settimana. Ora sono in corso valutazioni, soprattutto nel calciatore, sulla possibilità di vestire la maglia granata.

Faggiano aspetta ma intanto continua ad insistere sul mercato. Domani è attesa l’ufficialità di Kees De Boer, centrocampista olandese che firmerà un contratto biennale dopo aver scelto la Salernitana nonostante le sirene di Pescara e Trapani. Dalla Ternana invece è atteso un doppio colpo: Tiago Casasola ha già fatto tutto, attende solo il contratto biennale da sottoscrivere per rivestire per la terza volta la maglia della Salernitana. Si attende anche il via libera di Marco Capuano. In caso di clamoroso passo indietro, la Salernitana è pronta ad affondare per Prestia (Cesena). Accordo raggiunto con Luca Villa: l’esterno ha detto addio al Padova e ha accettato la proposta granata. Con lui potrebbe dividere la corsia mancina l’esterno Armando Anastasio, pupillo di Faggiano e alle sue dipendenze lo scorso anno al Catania.