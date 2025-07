Salernitana, Faggiano accelera: pronti quattro colpi. Sul tavolo il nodo Liguori Sarà un lunedì di annunci per il club granata

Voglia di dare una conformazione precisa alla Salernitana che verrà. Daniele Faggiano preme forte sull’acceleratore. Il direttore sportivo granata è al lavoro per chiudere già in giornata un primo poker di colpi, tutti già a disposizione del tecnico Raffaele per la partenza per il ritiro di Cascia. Oggi dovrebbe arrivare l’annuncio del ritorno in granata di Tiago Casasola. Tutto fatto con la Ternana, con il calciatore che firmerà un biennale e vestirà per la terza volta in carriera la maglia della Bersagliera. Sempre dalle Fere si attende anche il via libera per Marco Capuano che ha chiesto però qualche ora in più di riflessione per dire sì alla proposta granata.

Virtualmente definiti anche i primi rinforzi per difesa e centrocampo. Il pacchetto arretrato ripartirà dalla fisicità e dalla personalità di Emanuele Matino: accordo chiuso col Bari e contratto biennale per il roccioso difensore. In mezzo al campo invece, la Salernitana ha strappato a Pescara e Trapani Kees De Boer con un biennale impreziosito anche dall’opzione per un terzo anno di militanza in granata.

Il dubbio più grande da sciogliere è legato a Michael Liguori: la Salernitana ha rallentato ma non stoppato la trattativa che porterebbe in città l’ex Padova dopo lo striscione esposto nei pressi dell’Arechi. Faggiano vorrebbe concedere la chance al calciatore che tecnicamente sarebbe un valore aggiunto. Decisione attesa nelle prossime ore.