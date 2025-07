Salernitana, da risorsa ad avversario: Fusco jr ad un passo dalla Cavese Il club metelliano pronto a chiudere per il baby attaccante

Prima l’addio, ora il possibile futuro da avversario. La Salernitana chiude le porte alla dinastia Fusco. Dopo l’addio di Luca come tecnico della Primavera, per Gerardo il club ha deciso di non proseguire l’avventura. La Cavese avrebbe deciso di accelerare per l’attaccante, con la firma che dovrebbe arrivare a stretto giro. Gerardo Fusco sarebbe un colpo importante per gli aquilotti, a caccia dell’ennesimo giovane talentuoso da lanciare in serie C. Per la famiglia Fusco sarebbe un ritorno: già nel 1996-1997 Luca Fusco vestì la maglia degli aquilotti.