Salernitana, all-in per Capomaggio. Attese tre ufficialità Il club granata pronto a pagare la clausola da 350mila euro. Sul calciatore ci sono quattro club

Un rinforzo per la mediana. La Salernitana è pronta all’assalto per Gildo Capomaggio. Il centrocampista argentino è il primo obiettivo per il centrocampo. Richiesta di Raffaele, che all’Audace Cerignola ha beneficiato del rendimento super dell’argentino da 35 presenze e 7 gol, il gigante argentino classe 1997 è vicino al club granata. La Salernitana ha rotto gli indugi e avrebbe comunicato al club pugliese di esser pronta ad esercitare la clausola da 350mila euro. Il placet di Iervolino è arrivato. Ora serve battere la concorrenza di Avellino in B e di Catania, Trapani e Benevento che in serie C hanno messo gli occhi sul sudamericano.

Attesi tre annunci

Il martedì del club granata però si preannuncia ricco di novità. La Salernitana confida di annunciare in giornata tre nuovi acquisti. Si parte dal ritorno di Tiago Casasola, con l’esterno argentino che sottoscrive un biennale dopo l’esperienza alla Ternana. Tutto fatto con il Bari per Emmanuele Matino, primo rinforzo per la difesa. A centrocampo ecco Kees De Boer: l’olandese ha scelto la Salernitana dopo aver rifiutato Pescara e Trapani: per l’orange un biennale con opzione per il terzo anno.