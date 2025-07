Ex Salernitana, Lotito in ospedale. Il patron ci scherza su: "Solo accertamenti" L'imprenditore non perde il sorriso: "Queste sono le maledizioni che mi mandano"

Ore di preoccupazione per le condizioni di Claudio Lotito. Il patron della Lazio, ex co-patron della Salernitana, è stato ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma in seguito ad un malore. In corso tutti gli accertamenti del caso per fare il punto delle condizioni dell'imprenditore romano. Alle prese con un'estate calcisticamente bollente per le polemiche e le contestazioni in merito all'indice di liquidità bloccato in fase di mercato, ora il contrattempo. Ai microfoni de Lapresse l'imprenditore romano non ha perso però il sorriso: "Ma quale malore, nessun malore. Sono andato per accertamenti. Queste so' le maledizioni che mi mandano, quindi purtroppo mi devono sopportare. Capito qual è il tema?".

Sabato Romeo