Salernitana, forcing per Capomaggio. E Casasola rallenta L'argentino è conteso dal Catania. Per l'esterno tutto fermo e annuncio rinviato

“Tante cose da chiudere”. Questa la battuta serafica di Daniele Faggiano pochi minuti prima dell’annuncio del club dell’acquisto di Kees De Boer. Il dirigente sportivo della Salernitana è salito in auto e ha fatto rotta per Cosenza per un importante incontro di mercato. Chissà se sul tavolo non ci sia stato anche il futuro di Gildo Capomaggio. L’argentino è il primo obiettivo per il centrocampo della Salernitana, richiesta anche del tecnico Raffaele. L’Audace Cerignola, forte di una clausola da 350mila euro per dire addio al proprio pilastro, non apre a sconti. Ci ha provato il Catania ieri che avrebbe un’intesa di massima economica col calciatore (triennale a 250mila euro) ma non è disposto a pagare la somma per acquistare il cartellino del gigante sudamericano. La Salernitana è forte però del volere del calciatore di seguire Raffaele e Faggiano e punta a stringere nel weekend.

Standby Casasola

Per la partenza del ritiro Faggiano conta di chiudere almeno altre cinque operazioni. Tra queste anche Tiago Casasola per il quale però c’è stato un rallentamento inaspettato. Il club granata aspetta da giorni i documenti firmati dall’argentino dopo l’accordo con la Ternana ed era pronto ad annunciare oggi il ritorno dell’esterno. Ieri però il dietrofront: il calciatore vuole guardarsi intorno anche alla luce delle offerte ricevute e ha messo in standby la destinazione granata. Il prossimo acquisto potrebbe essere allora il difensore Matino, in arrivo dal Bari. La Salernitana stringe anche per il difensore Cabianca e aspetta una risposta da Capuano. In preallarme c’è Prestia.