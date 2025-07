Salernitana, attesa per il Tar. E la Figc studia i gironi di C Il club granata aspetta la sentenza. C'è anche la data per il nuovo round legale

Si scioglierà in giornata il grande dilemma legato alla decisione del Tar del Lazio sul ricorso presentato dalla Salernitana e discusso martedì scorso. Il pool di legali del club granata composto dagli avvocati Dinelli, Fimmanò e Sica, attende la decisione sulla richiesta di un allargamento della serie B a 21 squadre. Nel dettaglio, la società granata si è opposta all’annullamento dello spareggio salvezza con il Frosinone, inizialmente previsto al termine della regular season di Serie B con gara d’andata all’Arechi il 19 maggio e tappa finale a Frosinone il 26. Spareggio poi annullato con il provvedimento del 18 maggio della Lega B. Per la Salernitana è questo il cuore del ricorso, con la decisione “sine die”, in presunta violazione dell’articolo 27 comma 2 dello Statuto della Lega B, e adottato senza il parere del Consiglio Direttivo. Speranze flebili ma si attende il verdetto.

Primo agosto nuova battaglia legale

Argomento delicato e che sarà affrontato anche nell’ennesimo capitolo della lunga battaglia legale endofederale. Dopo il “no” del Tribunale federale nazionale, la Salernitana ha presentato ricorso al Corte federale d’appello per cercare giustizia. La data resa nota dalla Figc per l’udienza e per la decisione sul ricorso granata è quella del prossimo 1 agosto.

Gironi di serie C al vaglio della Figc

Intanto, oggi sempre dagli uffici di Via Allegri potrebbero arrivare indicazioni su quale sarà il girone di appartenenza della Salernitana al prossimo campionato di serie C. Alle ore 11:00 è in programma il Consiglio Federale della Figc in cui si tratterà anche il tema dei vari roster delle leghe professionistiche. La Salernitana aspetta, forte della richiesta di spostamento nel girone B avanzata dalla Questura di Salerno per motivi di ordine pubblico e al vaglio della Serie C.