FOTO - Salernitana, iniziano le visite mediche: presente De Boer Presente il mediano olandese. Tongya tra i primi ad arrivare

La Salernitana riparte. Sono iniziate questa mattina le visite mediche al Centro Polidiagnostico Check-Up, propedeutiche alla partenza per il ritiro di Cascia, programmata per il primo pomeriggio di domenica.

Sotto lo sguardo di Vincenzo Rosciano e Giuseppe Magliano, prima tranche di visite mediche. Ad aprire le danze Kees De Boer: dopo la firma sul contratto biennale per l'olandese subito i controlli di rito prima della partenza. Per la squadra granata presente anche Franco Tongya. Arrivo anche per Antonio Pio Iervolino. Tra oggi e domani il resto della truppa completerà gli esami. Attesa per la lista dei convocati: possibili esclusioni eccellenti.