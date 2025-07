Salernitana, tris di colpi: chiusi gli arrivi di Villa, Matino e Achik Asse con il Bari e accordo con l'esterno: Faggiano accelera

La Salernitana stringe sul mercato. Dopo il colpo Casasola saltato, il club granata ora accelera sul mercato. In queste ore è attesa una tripla ufficialità. Il ds Faggiano ha chiuso nella serata di ieri l’accordo con il Bari per i trasferimenti del difensore Matino e dell’esterno Achik. Il primo, vecchia conoscenza di Raffaele, andrà a rinforzare il pacchetto arretrato. Il secondo, lo scorso anno all’Audace Cerignola, permetterà di dare brio sulle fasce.

Già in viaggio per Salerno invece l’esterno Villa. Il calciatore arriverà da svincolato, dopo aver chiuso la sua esperienza al Padova con la promozione in serie B. Superata la concorrenza del Catania, nelle prossime ore visite mediche e firma.