Salernitana, Faggiano cala il tris: in arrivo un difensore e due centrocampisti Il dirigente granata accelera sul mercato

A due giorni dalla partenza per il ritiro di Cascia, la Salernitana accelera ulteriormente sul mercato. Il ds Daniele Faggiano è pronto a calare un tris di ufficialità. Alle trattative chiuse con il difensore Emmanuele Matino e l'esterno Ismail Achik, si aggiungerà un terzo rinforzo. Per la mediana è quasi fatta per il trasferimento in granata di Ivan Varone, 32enne napoletano di proprietà dell'Ascoli. Il centrocampista centrale, assistito dal procuratore Fabrizio Ferrari, ha accettato la proposta della Salernitana. Lo scorso anno ha collezionato 36 presenze nel girone B di serie C, segnando 5 gol e fornendo 3 assist. Il calciatore partirà con la squadra per il ritiro di Cascia.