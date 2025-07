FOTO. Salernitana, ecco Matino: visite mediche per il difensore In arrivo anche il difensore Coppolaro

Emmanuele Matino sarà un nuovo giocatore della Salernitana. Il difensore è arrivato in città per sottoporsi alle visite mediche. Arriva a titolo definitivo dal Bari: per lui contratto biennale.

In giornata arriverà in città anche Mauro Coppolaro, difensore di proprietà del Modena che è reduce dall'esperienza alla Carrarese.