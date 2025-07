Salernitana, il settore giovanile a Cristoforo Barbato: ecco l’organigramma L'ad Milan: "Ci saranno piccole criticità legate all’impiantistica per l'assenza del Volpe"

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver definito l’organigramma dirigenziale e tecnico del settore giovanile per la stagione 2025/26.

La supervisione sarà affidata a Gennaro Alfano, mentre il nuovo responsabile del settore giovanile è Cristoforo Barbato, che coordinerà anche l’attività di base e l’academy, oltre all’attività agonistica.

Conferme per Sergio Leoni nel ruolo di segretario e Domenico Nastri con il ruolo di coordinatore generale, oltre che team manager della Primavera. Il nuovo responsabile scouting è Leonardo Calabrese.

Questo il commento dell’ad granata, Maurizio Milan: “L’ufficialità dell’organigramma del settore giovanile arriva oggi ma stiamo lavorando da settimane alla riorganizzazione delle squadre dei più piccoli e di tutto lo staff dirigenziale, senza tralasciare anche il doveroso discorso di continuità relativo a tante figure che hanno operato molto positivamente. I nostri ringraziamenti vanno anche a tutti coloro che hanno terminato il loro ciclo in granata, come mister Luca Fusco che tanto ha dato alla causa. Abbiamo in dote già diversi ragazzi interessanti ed è intenzione del club potenziare lo scouting per mettere al centro del progetto i giovani calciatori di Salerno e provincia. Per questo motivo, sarà data grande importanza all’attività di base e al dialogo con le scuole calcio del territorio verso il comune obiettivo di crescere i migliori talenti del posto. A Gennaro Alfano, Cristoforo Barbato e tutti i protagonisti della prossima stagione nel settore giovanile granata vanno gli auguri di buon lavoro: ci saranno piccole criticità legate all’impiantistica, perché non avremo a disposizione il campo Volpe, oggetto del noto intervento di restyling in programma. Abbiamo già trovato le alternative del caso, che consentiranno di lavorare comunque nel migliore dei modi”.

STAFF TECNICO 2025/26

Allenatore Primavera 2: Ernesto De Santis

Allenatore Under 17: Mario Landi

Allenatore Under 15: Francesco Buonaiuto

Allenatore Under 14: Loris Fortunato

Allenatore Under 13: Antonio Iannone

Allenatore Under 12: Matteo Autuori

Allenatore Under 11: Gabriele Barletta