Salernitana, Faggiano cerca il poker. E si riapre la pista Liguori Faggiano pronto a sistemare difesa e corsia mancina. Capomaggio resta il sogno per la mediana

La prima giornata della stagione 2025-2026 della Salernitana è stata impreziosita da cinque colpi in entrata. Definiti gli arrivi di Matino, Villa, Coppolaro, Achik e Varone, per il direttore sportivo Daniele Faggiano si interviene sugli altri reparti. C’è ancora lavoro da fare, soprattutto in mezzo al campo. Il sogno è Gildo Capomaggio. La Salernitana ha messo sul tavolo un triennale da 200mila euro per superare la concorrenza del Catania. Con l’Audace Cerignola non ci sono problemi: il club granata verserà la clausola da 350mila euro per poter ingaggiare l’argentino. Serve però il via libera del centrocampista.

Tre colpi sull'uscio

Un’operazione da oltre un milione di euro ma che sia Faggiano che Raffaele sono disposti ad affrontare per la centralità del calciatore nel progetto tecnico del nuovo allenatore. Per la difesa, il club granata è in definizione con la Cremonese per Cabianca. Per la corsia sinistra invece tutto fatto con Anastasio. L’esterno napoletano ha risolto il contratto con il Catania e nelle prossime ore siglerà l’accordo biennale con il club granata.

Nodo Liguori

E poi c’è il nodo Michael Liguori. Dopo una fase di standby, Faggiano ha riallacciato i contatti con l’attaccante dopo il tasto stop legato anche alle polemiche dell’ambiente per le vicende extra-campo. Il direttore sportivo vorrebbe concedere all’ex Padova la chance di far parlare il campo, conscio delle sue qualità. L’attaccante è motivato a sposare la causa campana. La giornata di oggi potrebbe essere cruciale.