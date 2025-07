Salernitana, rivoluzione tra i pali: spunta un baby lituano Sepe e Fiorillo con la valigia in mano. Per il ruolo di titolare Faggiano punta un ex Cesena

Gli occhi emozionati del giovane Guacci sotto gli occhi di mamma e papà. Al Centro Polidiagnostico Check-Up, il giovane portiere dell’Under 17 della Salernitana è stato uno dei primi a sostenere le visite mediche nella mattinata di ieri. Con lui anche Vincenzo Fiorillo, estremo difensore con la valigia sul letto. E’ ritornato dalla Carrarese che lo rivorrebbe, così come il Pescara che è la squadra del destino per l’estremo difensore. Partirà per il ritiro di Cascia, verosimilmente insieme a Gigi Sepe per il quale si ragiona su una possibile risoluzione del contratto. Non ha svolto le visite in città. Si ragiona sulle prossime mosse.

Intanto la Salernitana si cautela. Intensificati i contatti con l’ex Cesena Matteo Pissardi, 34enne fresco di addio con i romagnoli. Per il ruolo di secondo però non ci sarà il baby Corriere che andrà in serie D a farsi le ossa. In prova il lituano Klaidas Laukzemis, classe 2005. Si tratta di un ritorno: nel 2023 fu preso in prestito con diritto di riscatto dallo Zalgiris Kaunas.