Salernitana, retroscena Casasola: "Aveva anche mandato foto, poi il dietrofront" Le parole di Faggiano: "La società mi aveva detto anche di alzare l'offerta ma non era giusto"

"E' caduto Casasola?". Daniele Faggiano fa chiarezza sul caso Tiago Casasola con una battuta. L'arrivo dell'esterno, saltato sul più bello con il dietrofront e il conseguente accordo con il Catania, ha lasciato non poco rammarico: "Per Casasola? Chiedete a lui, io sono contento dei nostri, chiedete a lui, a me non interessa. Se ha deciso di andare da un'altra parte va bene così. Io so la mia, lui so la sua. E la sua com'è? Noi gli abbiamo chiesto pure di fare la foto per portarci avanti. C’era la possibilità di fare un’offerta migliore ma lui ha fatto altre scelte. Ha scelto così, lo rispetto e lo rispetterò e quando lo vedrò da avversario lo saluterò. E' vero che la proprietà le aveva detto anche che c'era la disponibilità eventualmente di incrementare l'offerta per portarlo a Salerno. Non lo trovavo giusto. Capitolo chiuso. Lasciamo stare".