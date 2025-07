Salernitana, Faggiano "pesca" in Eccellenza: in ritiro una giovane scommessa Il ds: "Lo voglio vedere da vicino". Con il gruppo anche un giovane portiere lituano

In carriera ha già scovato diversi talenti. Una dote che Daniele Faggiano proverà a mettere a disposizione della Salernitana, tentando scommesse che potrebbero risultare vincenti. Un primo assaggio si avrà già nel ritiro di Cascia dove i granata proverann Alessandro Cirillo, 23enne che è reduce da un'esperienza con la Sestese, club di Eccellenza toscana. Lo scorso anno il giovane centrocampista si è messo in evidenza, contribuendo alla vittoria della Coppa Italia di categoria contro la Massese. Doti che non sono passate inosservate a Faggiano e al suo scouting, pronto a vedere all'opera il giovane calciatore toscano.

“È un ragazzo che viene da una squadra di Eccellenza, io ogni tanto sono un po' naif e lo voglio vedere bene in ritiro”, ha spiegato l'operatore di mercato della Salernitana. “In passato qualche volta mi è andata bene. Spesso, però, posso pure sbagliare perché non sono infallibile”. “Cirillo – ha aggiunto Faggiano è un ragazzo, un centrocampista, una mezzala del 2002. A volte nel calcio qualche giocatore arriva dopo perché magari non ha la fortuna di essere visto. Intanto viene con noi e poi vedremo”.

Con il gruppo, destinazioen Cascia, partirà anche il portiere lituano Klaidas Laukzemis, classe 2005 che nel 2023 fece parte per poco della formazione Primavera. Insieme a Sepe, Fiorillo e al giovane Guacci sarà uno dei 4 portieri a disposizione di Raffaele.