Salernitana, che battaglia col Catania: duelli per Capomaggio e Forte Per il centrocampista nuovo forcing degli etnei: si può chiudere. Faggiano pensa al bomber

Tra la Salernitana e il Catania è un’estate a suon di duelli. Dopo il passaggio di Faggiano in granata e lo “scippo” Inglese fra le due società è in atto un lungo braccio di ferro a suon di sorpassi e rilanci. Chiedere a Tiago Casasola, virtualmente in granata e poi diventato un nuovo calciatore dei siciliani. La Bersagliera è forte su Capomaggio, calciatore però nel mirino anche degli etnei. Dalla Sicilia sono in corso contatti febbrili per convincere il mediano a trasferirsi in rossoazzurro. Il Cerignola aspetta, conscio anche della volontà del calciatore di riabbracciare Raffaele.

Nelle ultime ore però, Salernitana e Catania si sono mosse con forza anche per Forte. L’attaccante è in uscita dall’Ascoli, con possibile risoluzione del contratto già ad inizio settimana. Faggiano lo considera il rinforzo ideale per completare il reparto offensivo dopo gli arrivi di Inglese e Ferrari. Il Catania però aspetta il momento giusto per provare il sorpasso.