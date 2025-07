Salernitana, effetto "hype" per lo sponsor tecnico (con Capo Plaza testimonial) Il nuovo accordo commerciale molto apprezzato dai tifosi. E il concerto dell'artista fa da anteprima

Il legame con Salerno. Una maglia lanciata sui social da indossare per rivendicare le sue origini nel ritorno a casa. Poi la sorpresa sul palco del SalernoSounds. Capo Plaza sorprende il pubblico presente ieri in Piazza della Libertà per il suo concerto arrivando sul palco con una tenuta griffata Salernitana. Una sorta di presentazione di quello che sarà il materiale del nuovo sponsor tecnico Puma, che dal 1 luglio produrrà tutte le novità legate al mondo granata. Un’uscita che è stata molto apprezzata sia dai fan presenti al concerto che sui social. Le immagini sono diventate virali così come la richiesta di poter acquistare il completo indossato dall’artista. La Salernitana è al lavoro infatti per comunicare non solo la nuova linea tecnica ma anche il lancio delle due divise da gioco attraverso i propri canali social. Le prime novità sono attese già da Cascia, con il club che inizierà a lavorare con le nuove divise. Intanto è già febbre di Puma.