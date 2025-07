Salernitana, blitz notturno: il Catania mette le mani su Forte L'attaccante pronto a salutare l'Ascoli. Superata la concorrenza granata

Altro giro, altro duello. Tra Salernitana e Catania è una battaglia senza esclusioni di colpi. Anzi a suon di sorpassi e rilanci. Come per Francesco Forte, vicinissimo a diventare un nuovo calciatore del Catania. Dopo aver chiuso il colpo Tiago Casasola, il club etneo ha sorpassato la Salernitana per il classe 1993, ora ad un passo dal diventare un nuovo calciatore degli etnei.

Accordo trovato nella notte, con il sorpasso alla Salernitana che nella mattinata di ieri aveva messo sul tavolo una proposta di contratto annuale con possibile rinnovo per la prossima stagione. Ed invece ancora il Catania. L’attaccante ora si svincolerà dall’Ascoli e poi firmerà con gli etnei.