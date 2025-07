Salernitana, saluta Ghiglione: è promesso sposo del Padova L'esterno resta in serie B. Faggiano fa i conti con un mercato in uscita che non decolla

La Salernitana guarda al mercato in entrata ma si concentra anche sulle uscite. La prima sarà quella di Paolo Ghiglione. L’esterno, sotto contratto con il club granata fino al 2027, saluta e si accasa al Padova. Accordo formalizzato in queste ore, con il calciatore che sarà dunque esentato dalla partenza per il ritiro di Cascia.

Si va dunque nella direzione del reset totale annunciato da Faggiano nella prima conferenza stampa di presentazione ma senza svalutare però i propri calciatori. In tal senso, è arrivato il no alla proposta del Verona per Bradaric. Gli scaligeri avevano offerto 400mila euro per il cartellino del croato rispetto all’1,5 milioni di euro stimati per il riscatto. Semaforo rosso. In uscita anche Fiorillo, vicino alla Carrarese. Per Lovato timidi sondaggi di Cremonese, Sassuolo e Bari.