UFFICIALE - Salernitana, nuovo arrivo: Cabianca è il decimo rinforzo Il giovane classe 2003 va a rimpolpare la difesa

La Salernitana cala il decimo colpo. Chiuso l'accordo con la Cremonese per il trasferimento in granata del difensore classe 2003 Eddy Cabianca. Il calciatore approda in granata a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026 con diritto di riscatto e controriscatto.

Cresciuto calcisticamente nel Padova, Cabianca ha militato nelle file del Mestre e della Luparense in Serie D, prima di essere notato dalla Virtus Verona che gli ha dato la possibilità di disputare il suo primo campionato da professionista, condito anche da 4 gol in 30 presenze. La Cremonese lo ha acquistato la scorsa estate dandolo poi in prestito alla Feralpisalò, con cui ha disputato un altro torneo di terza serie l’anno scorso nel girone A.