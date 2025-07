Salernitana, si parte per il ritiro di Cascia: ecco la lista dei convocati Con il gruppo anche i calciatori che saluteranno il club granata

La Salernitana è partita alla volta di Cascia dove, nelle prossime due settimane, prenderà forma la squadra che dovrà provare a riscattare le due retrocessioni subite negli ultimi due anni. Sul pullman che ha portato i granata in Umbria tanti volti nuovi ed un organico che sarà totalmente rinnovato. L'ultimo innesto messo a segno dal direttore sportivo Daniele Faggiano è Eddy Cabianca: il difensore, classe 2003, arriva in prestito con diritto di riscatto e controriscatto dalla Cremonese.

Nel complesso Pino Raffaele potrà lavorare con 26 calciatori, tra cui figurano anche Luigi Sepe, Vincenzo Fiorillo, Flavius Daniliuc, Damagoj Bradaric, Matteo Lovato, Lilian Njoh, Giulio Maggiore e Mateusz Legowski che sono in uscita. Con la squadra non è partito, invece, Paolo Ghiglione, pronto a trasferirsi al Padova. Il mercato granata, dunque, è in continua evoluzione e presto farà registrare ulteriori novità.

Di seguito l’elenco dei convocati per il ritiro precampionato 2025/26 a Cascia:

PORTIERI: Fiorillo, Guacci, Sepe.

DIFENSORI: Anastasio, Bradaric, Cabianca, Coppolaro, Daniliuc, Lovato, Matino, Njoh.

CENTROCAMPISTI: Achik, Belfiore, de Boer, Di Vico, Iervolino, Legowski, Maggiore, Varone, Villa, Vuillermoz.

ATTACCANTI: Boncori, Dalmonte, Ferrari, Inglese, Tongya.

Al gruppo si aggrega in prova il centrocampista Alessandro Cirillo (’02).

STAFF TECNICO

Allenatore: Giuseppe Raffaele. Vice allenatore: Giacomo Ferrari. Preparatori atletici: Marco Celia, Manuel De Maria, Vincenzo Laurino. Allenatore portieri: Angelo Porracchio. Match analyst: Sandro Antonini.

STAFF MEDICO

Responsabile sanitario: Vincenzo Rosciano. Medico sociale: Christian Crescenzo. Massofisioterapista-osteopata: Giuseppe Magliano. Fisioterapisti: Andrea Ciccarino, Mariano Ferraioli, Francesco Minieri. Nutrizionista: Marco Rufolo.