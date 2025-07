Salernitana, rivoluzione nell'area medica: c'è un nutrizionista "scudettato" Il dottor Rosciano resta il responsabile sanitario ma sono tanti i volti nuovi

Novità nella prima squadra ma anche nello staff sanitario. Con la partenza per Cascia, la Salernitana ha ufficializzato anche lo staff sanitario che sarà al fianco del gruppo di mister Raffaele. Ci sono appena tre riconferme rispetto allo scorso anno. Resta in sella come responsabile sanitario il dottor Vincenzo Rosciano, così come i fisioterapisti Giuseppe Magliano e Francesco Minieri. Promozione per Andrea Ciccarino, collaboratore nella scorsa stagione impegnato con la Primavera. Tra le novità spunta la presenza di Marco Rufolo, nutrizionista del Napoli di Luciano Spalletti che si laureò campione d’Italia nel 2023 e reduce dall’esperienza con la Nazionale Under 20.

Di seguito, lo staff al completo: Responsabile sanitario: Vincenzo Rosciano. Medico sociale: Christian Crescenzo. Fisioterapista-osteopata: Giuseppe Magliano. Fisioterapisti: Andrea Ciccarino, Mariano Ferraioli, Francesco Minieri. Nutrizionista: Marco Rufolo.

Tra i tanti addii anche quello del massofisioterapista Davide Bisogno che sui social ha commentato così l’addio: “Ciao Salerno. Sono stati 3 anni molto intensi dove mi hanno permesso di crescere umanamente e professionalmente. Chi mi conosce sa come sono fatto, è nato il mio secondo figlio il 9 settembre 2022, il 10 settembre ero in ritiro a Torino con la squadra, Natale in ritiro a Frosinone, Pasqua in ritiro a Cittadella e così via in tutti i miei 13 anni di professionismo ho sempre lavorato al massimo spinto dalla passione e dall’amore verso questo sport, ma la delusione di come si è concluso l’anno mi ha fatto fare un passo indietro. Ma devo dire la verità è stato un viaggio bellissimo che porterò per sempre nel mio cuore. Non resta che ringraziare il Dott. Leo ed il Dott. Rosciano per la fiducia riposta in me ed augurare le migliori fortune ai miei amici, ai miei colleghi ed un grande in bocca al lupo a tutti”.