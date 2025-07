Salernitana, Ghiglione passa al Padova. Novità sulla formula Niente addio definitivo per l'esterno

La Salernitana si divide da Paolo Ghiglione. Il calciatore lascia il club granata e ritorna in serie B accettando la corte del Padova. Chiara la volontà di lasciare il club granata dopo la retrocessione in serie C. Novità sulla formula: Ghiglione saluta in prestito e non a titolo definitivo, nel nome anche del contratto fino al 2027 in essere con la società campana. Lo scorso anno arrivò in uno scambio con la Cremonese che comprese anche Bonazzoli. Ora si riparte dalla serie B.

Di seguito, il comunicato della Salernitana: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Calcio Padova per il trasferimento del difensore classe 1997 Paolo Ghiglione a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026".