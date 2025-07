Salernitana, derby di mercato con il Benevento per Tumminello Bisognerà trovare l'intesa con la famiglia Vrenna

La Salernitana pensa a Marco Tumminello per rinforzare ulteriormente il suo attacco. Il 26enne siciliano ha ancora un anno di contratto con il Crotone, club che gli ha permesso di rilanciarsi dopo alcune stagioni difficili e caratterizzate da gravi infortuni. In rossoblu l'attaccante ha messo a segno 30 reti in due campionati, attirando su di sé i riflettori di numerose società.

Daniele Faggiano, direttore sportivo della Salernitana, ha bussato alla porta del Crotone che, tuttavia, ha ricevuto numerose richieste per Tumminello. Il calciatore piace anche al Benevento, autentica protagonista del mercato di serie C che vorrebbe regalare a Gaetano Auteri un altro rinforzo di spessore. Il 26enne vorrebbe la serie B (anche dalla cadetteria non mancano gli estimatori) ma insieme al suo agente Danilo Caravello è pronto ad ascoltare proposte provenienti da piazze ambiziose e che puntano al salto di categoria.

Per la fumata bianca, però, bisognerà trovare l'intesa economica con la famiglia Vrenna che ha fissato il prezzo per la cessione del suo bomber.